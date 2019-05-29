Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalıp öldü
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Devrilen traktörün altında kalıp öldü

1 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Mehmet Göktaş (59), yaşamını yitirdi.

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Mehmet Göktaş (59), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Göktaş, Sarıyer Deresi mevkisinde bulunan tarlasındaki işini bitirip, Alaşehir'in kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere 45 KA 0879 plakalı traktörüyle yola çıktı. Göktaş, tarlasından çıktıktan bir süre sonra yokuştan inerken, virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, devrilirken, altında kalan Göktaş ise yaşamını yitirdi. Mehmet Göktaş'ın cansız bedeni, ihbarla gelen ekipler tarafından morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:22 Kaynak: DHA
Manisa, Alaşehir, Güncel
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