Devrilen traktörün altında kalıp, öldü

SAKARYA'da devrilen traktörünün altında kalan Hüseyin Gökçe (67), hayatını kaybetti.
Kaza, Ferizli ilçesi Kusca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Gökçe engebeli arazide çalışırken kullandığı traktör, bir anlık dikkatsizlik sonucu devrildi. Kazada Gökçe, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Hüseyin Gökçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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