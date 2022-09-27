Devrilen traktörün altında kalıp, öldü

Kaza, Ferizli ilçesi Kusca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Gökçe engebeli arazide çalışırken kullandığı traktör, bir anlık dikkatsizlik sonucu devrildi. Kazada Gökçe, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Gökçe, Gökçe, Güncel, Son Dakika

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