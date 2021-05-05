Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Akyar mevkisinde 45 PB 185 plakalı traktörüyle tarlasını süren Mehmet Ali Çetintaş'ın (49) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olarak traktörün altından çıkarılan Çetintaş önce ambulansla Demirci Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Son Dakika

AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi

Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti

Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun

Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı

Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi

Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı

Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı

Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti