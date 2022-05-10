Devrilen traktörün altından sağ çıktı - Son Dakika
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Devrilen traktörün altından sağ çıktı

10.05.2022 18:24

Devrilen traktörün altından sağ çıktı Bursa'da tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam sağ kurtuldu.

Devrilen traktörün altından sağ çıktı

BURSA - Bursa'da tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam sağ kurtuldu.

Olay, Bursa İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftçi Ahmet Karaman (73), 16 KBK 25 plakalı traktörü ile tarlasını sürmeye başladı. Kayaya takılan pulluk traktörün devrilmesine sebep oldu. Devrilen traktörün altında kalan adam kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Devrilen traktörün altından sağ çıktı
Devrilen traktörün altından sağ çıktı
Devrilen traktörün altından sağ çıktı
Devrilen traktörün altından sağ çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altından sağ çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altından sağ çıktı - Son Dakika
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