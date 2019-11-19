Devrilen traktörün aramalara rağmen bulunamayan sürücüsü hastanede ortaya çıktı

Yozgat'ta şarampole devrilen ve aramalara rağmen bulunamayan traktörün sürücüsünün, yoldan geçen bir araç sürücüsü tarafından hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

Yozgat-Sivas kara yolu Köçekkömü mevkisinde sabah saatlerinde devrilen ve kaza yerinde jandarma ve trafik polislerince yapılan aramada bulunamayan 33 E 7076 plakalı traktörün sürücüsünün Dursun Doğan (67) olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada, Doğan'ın gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından yaralı halde kara yoluna çıktığı, buradan geçen bir araçla Sorgun Devlet Hastanesi'ne gittiği, tedavisinin ardından da taburcu edildiği belirlendi.