Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakütük köyü Tokgözler mevkiinde tarladan evine traktör ile dönen Yakup M. yönetimindeki 16 EU 926 plakalı traktör sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan traktör sürücüsü Yakup M. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktörün şoförü yaralandı - Son Dakika

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