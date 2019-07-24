Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

31 dakika önce

Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ormanlık alanda kesim yapan Şenol Yücel'in (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Akkaya mevkisinde devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Yücel'in cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yücel'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı Pitbull'un saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:06:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]