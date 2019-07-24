Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
31 dakika önce
Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:35 Kaynak: AA
'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ormanlık alanda kesim yapan Şenol Yücel'in (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Akkaya mevkisinde devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Yücel'in cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Yücel'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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