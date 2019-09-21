Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

21 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar'ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Afşar olay yerinde hayatını kaybetti. Afşar'ın cansız bedeni olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik, Afşar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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