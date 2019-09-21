Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
21 dakika önce
Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar'ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Afşar olay yerinde hayatını kaybetti. Afşar'ın cansız bedeni olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
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