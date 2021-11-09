DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

GAZİANTEP'te devrilen traktörün sürücüsü Halil İbili (47), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te devrilen traktörün sürücüsü Halil İbili (47), yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Halil İbili'nin kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan İbili yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Halil İbili, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbili, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halil İbili'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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