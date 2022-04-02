Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Nevşehir'de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çat Kasabası yolunda, iftar için evine giden Yaşar K.'nın (82) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerden Yaşar K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR