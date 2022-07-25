Durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edilen Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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