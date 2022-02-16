Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesi Kozlu mezrasında yaşandı. Kullandığı 27 JE 017 plakalı römork takılı traktörle tarlaya giden Abdulkadir Onurlu, yamaçta ilerlediği sırada devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA