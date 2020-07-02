Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü çiftçi Sabri Türkyılmaz, hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü çiftçi Sabri Türkyılmaz, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Sabri Türkyılmaz (61), 16 VD 780 plakalı traktörüyle, Yeni Sölöz ve Sölöz arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan zeytinliğe geldi. Türkyılmaz, traktörü ile ızgaralama yapmaya başladı. Ancak bu sırada devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin fark edip haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Türkyılmaz'ı traktörün altında çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen Sabri Türkyılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Orhangazi, Sölöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:07 Kaynak: DHA

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