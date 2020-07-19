Devrilen traktörün sürücüsü öldü, babası yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, römorkunda odun yüklü traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü Durmuş Alık (30) yaşamını yitirdi, babası Servet Alık ise hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kınık ile Ova mahalleleri arasındaki Eşen Çayı kıyısında bulunan yolda meydana geldi. Römorkunda odun yüklü Durmuş Alık'ın kullandığı 07 Y 0367 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, yolun solundaki 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü Durmuş Alık traktörün altında kalırken, babası Servet Alık ise traktörden atlayarak hafif yaralandı.

Arkadan gelen bir araç sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Durmuş Alık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alık'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Durmuş Alık'ın, yeni kuracağı seraların bulunduğu alandaki odunları evlerinin bahçesine taşıdığı öğrenildi.