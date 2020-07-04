Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
İZMİR'in Dikili ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veli Cüce (37) öldü, eşi Naile Cüce (32) ise yaralandı.
İZMİR'in Dikili ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veli Cüce (37) öldü, eşi Naile Cüce (32) ise yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sırasında, Nebiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçi ve besici Veli Cüce (37) yönetimindeki traktör şarampole devrildi. Kazada Veli Cüce ile 3 çocuğunun eşi Naile Cüce (32) yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesine karşın Veli Cüce, yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Naile Cüce ise ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:59 Kaynak: DHA
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