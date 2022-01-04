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DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Son Dakika

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

04.01.2022 14:58

Burdur Yaylabeli Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Şengül (42) öldü, eşi Keziban Şengül (34) yaralandı.

Burdur Yaylabeli Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Şengül (42) öldü, eşi Keziban Şengül (34) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yaylabeli Köyü, Şamlı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şengül'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 15 DF 631 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Şengül olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan eşi Keziban Şengül olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Mustafa Şengül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

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Mustafa Şengül, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Son Dakika
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