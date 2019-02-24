Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı

Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı

26 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ansari Akın idaresindeki 21 GF 676 plakalı traktör, Siverek- Diyarbakır kara yolu 20. kilometrede şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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