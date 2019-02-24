Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı
26 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ansari Akın idaresindeki 21 GF 676 plakalı traktör, Siverek- Diyarbakır
kara yolu 20. kilometrede şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:36 Kaynak: AA
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