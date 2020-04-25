Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

BOLU'da, devrilen traktörden atlayan sürücü Şükrü Akyol yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Akyol yönetimindeki 14 AK 547 plakalı traktör, orman yolundan tarlaya inerken devrildi. Bu sırada traktörden atlayan sürücü Akyol, yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk geldi. Traktör sürücüsü Şükrü Akyol, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akyol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.