Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

BOLU'da, tarlada devrilen traktörden atlayan sürücü Şükrü Akyol yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Akyol yönetimindeki 14 AK 547 plakalı traktör, orman yolundan tarlaya indiği sırada devrildi. Devrilen traktörden son anda atlayarak altında kalmaktan kurtulan sürücü Akyol yaralandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk geldi. Traktör sürücüsü Şükrü Akyol, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.