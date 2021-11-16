Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza yerine çağrılan çekici ile traktör bulunduğu yerden çıkartıldı. - OSMANİYE

Kaza, Düziçi ilçesi Akdere Farsak Köyü Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 22 FT 590 plakalı traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bahçe duvarına çarptı ardından devrildi. Devrilen traktörün altından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü A.S. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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