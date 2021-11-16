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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

16.11.2021 13:36
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan sürücü kazadan yaralı kurtuldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan sürücü kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, Düziçi ilçesi Akdere Farsak Köyü Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 22 FT 590 plakalı traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bahçe duvarına çarptı ardından devrildi. Devrilen traktörün altından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü A.S. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla ayakta tedavi gördü.

Kaza yerine çağrılan çekici ile traktör bulunduğu yerden çıkartıldı. - OSMANİYE

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye, Traktör, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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