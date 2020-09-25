Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaşamını yitirdi. Seydikemer Çamurköy Mahallesinde Hikmet Köse'nin (66) kullandığı 48 JF 358 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarırken, sürücünün yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. - MUĞLA

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