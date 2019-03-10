Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi

Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi

20 dakika önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan sürücü Habip Batu (30), yaşamını yitirdi.

Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi, System.String[]
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan sürücü Habip Batu (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çal'ın kırsal Alfaklar Mahallesi Sakızlı mevkisinde meydana geldi. Tarlasını süren Habip Batu, bir süre sonra evine dönmek üzere, 20 ND 402 plakalı traktörüyle yola çıktı. Batu, tarlalar arasından geçen yolda, direksiyon kontrolünü yitirince traktör devrildi. Batu, traktörün altında kalırken, kazayı gören köylüler ise sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi, Batu'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Habip Batu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Batu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:28 Kaynak: DHA

Jandarma, Denizli, Çal, Güncel
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