Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, İbrahim Sezer (54), kontrolünden çıkıp, sulama kanalına devrilen traktörünün altında kalarak, yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, İbrahim Sezer (54), kontrolünden çıkıp, sulama kanalına devrilen traktörünün altında kalarak, yaşamını yitirdi.



Sarayköy'ün kırsal Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Sezer, dün öğleden sonra, 20 FS 262 plakalı traktörü ile tarlasındaki otları biçmeye gitti. Traktörün arkasına bağladığı aparatla tarlasındaki otları biçmeye başlayan Sezer, engebeli arazide direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, tarlanın kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Aracın altında kalan Sezer, yaşamını yitirdi. Sezer'in cansız bedeni, gece eve dönmemesi üzerine merak edip, tarlaya giden yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İbrahim Sezer'in cesedi, vinçle kaldırılan traktörün altından çıkarılıp, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Sezer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli

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