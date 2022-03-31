Devrilen traktörünün altında can verdi - Son Dakika
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Devrilen traktörünün altında can verdi

31.03.2022 14:57
Devrilen traktörünün altında can verdi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Hüsamettin Yıldırım (62), yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Hüsamettin Yıldırım (62), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Turgut Mahallesi'nin Katrancı-Hacıbayramlar yol ayrımında meydana geldi. Hüsamettin Yıldırım'ın kullandığı 48 YA 524 plakalı traktör, kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince traktörün altından çıkarılan Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen traktörünün altında can verdi
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Yatağan, Çiftçi, Muğla, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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