Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörünün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Devrilen Traktörünün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

10 dakika önce

Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Devrilen Traktörünün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti, System.String[]
Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kuşkent mevkiinde bir zeytinlik alanda kendisine ait traktörüyle çift süren Nuri Özibrişim, yamaçta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Yardım ekipleri olay yerine gittiklerinde, yan yatan traktörün arka tekerinin altında kalan Özibrişim'in cansız bedenini çıkardı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen 56 yaşındaki Nuri Özibrişim'in cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

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