Devrilen Traktörünün Altında Kalarak Öldü
23 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Saatlerinde Ayvalık'ın Sahilkent
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kuşkent mevkiinde bir zeytinlik alanda kendisine ait traktörüyle çift süren Nuri Özibrişim, yamaçta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle harekete geçen Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliği, 112 Acil Yardım ekipleri olay yerine gittiklerinde, yan yatan traktörün arka tekerinin altında kalan Özibrişim'in cansız bedenini çıkardı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen 56 yaşındaki Nuri Özibrişim'in cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:14 Kaynak: İHA
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