Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti

08.06.2022 12:12
Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti

Mersin'de devrilen bir vincin altında kalan 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Mersin'de devrilen bir vincin altında kalan 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı bölgesinde bir fabrikada çalışma yürüten vinç, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı devrildi. Bu sırada bölgede bulunan 25 yaşındaki Yusuf Eriş, vincin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda vincin altından çıkarılan Eriş'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti
Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti
Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kazanlı, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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