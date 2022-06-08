Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı bölgesinde bir fabrikada çalışma yürüten vinç, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı devrildi. Bu sırada bölgede bulunan 25 yaşındaki Yusuf Eriş, vincin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda vincin altından çıkarılan Eriş'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Kazanlı, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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