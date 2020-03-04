Devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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Devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı
6 saat önce
Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Gültepe Mahallesinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren sahasında meydana geldi. Çalışma sahasında bulunan yük vincinin kolu kırılarak devrildi. S.Ç. (21) isimli işçi devrilen kolun altında kalarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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