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Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

6 saat önce

SİVAS'ta, mermer fabrikasının çatı kaplamasında çalışan Semih Eken (24), devrilen vincin kolunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü, System.String[]

SİVAS'ta, mermer fabrikasının çatı kaplamasında çalışan Semih Eken (24), devrilen vincin kolunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolunun 7'nci kilometresindeki mermer fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatı kaplamasında çalışan Semih Eken, Hamit Ö.'nün kullandığı vinçle çatıdaki malzemeleri indirmek istedi. Bu sırada iddiaya göre ağırlık nedeniyle dengesi bozulan vinç, devrilip, yan yattı. Eken, devrilen vincin kolunun altında kaldı. Durumu gören diğer işçiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç kolu ile fabrika çatısının arasına sıkışan ve kanlar içinde kalan Eken, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Semih Eken'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından vinç operatörü Hamit Ö., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 1 sene önce askerden geldiği öğrenilen Semih Eken'in cansız bedeni, halatlara bağlanıp, çatıdan indirildi. Yapılan incelemenin ardından Eken'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.


Polis, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
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Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü
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