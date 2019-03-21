Devrilen Vincin Sürücüsü Öldü
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki enerji santrali sahasında devrilen kamyon vincin sürücüsü Özgür Özkul (33) yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki enerji santrali sahasında devrilen kamyon vincin sürücüsü Özgür Özkul (33) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Soğukyurt Mahallesi'nde özel bir firmaya ait enerji santrali sahasında meydana geldi. Özgür Özkul'un kullandığı 45 SL 422 plakalı kamyon vinç, seyir halindeyken yana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. İş sahasına gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özkul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin aracın altından çıkardığı Özkul'un cesedi, morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:27 Kaynak: DHA
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