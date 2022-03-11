DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI - Son Dakika
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DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI

11.03.2022 10:54

AĞRI'da kar yüzünden kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde bulunan 21 kişiden 13'ü yaralandı.

AĞRI'da kar yüzünden kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde bulunan 21 kişiden 13'ü yaralandı. Otobüsün içinde sıkışan bir yaralıyı kurtarmak için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaralı, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İstanbul- Ağrı seferini yapan sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü Ağrı kent girişinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra devrildi. Otobüsün devrildiğini gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, 21 yolcusu bulunan otobüste 13 kişinin yaralandığını belirledi. Görevliler, otobüsün içindeki 12 yolcuyu çıkarıp ambulansla hastaneye gönderirken sıkışan bir kişiyi kurtarmak için uzun süre uğraştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, koltukların altında sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Kazada yaralanan 13 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Otobüsün diğer yolcularının kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Bu arada kaza sebebiyle Ağrı- Erzurum karayolu tek şeritten verildi. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla kaldırılması sonucu karayolunda trafik normale döndü.

DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI
DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI
DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI

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Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı İstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı İstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İtfaiye, Kaza, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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