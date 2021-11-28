Devrilen yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir 'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekibi sevk edildi.

Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.

Kimse arabasını evinin önüne park edemiyor! Mahalle sakinleri azılı hırsızlardan bıktı

Tartışmada tansiyon hiç düşmüyor! CHP'den Bakan Soylu'ya yanıt: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş

Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var

Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak

Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor