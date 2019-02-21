Devrilen Zırhlı Polis Aracındaki 2 Polis, Taburcu Oldu
42 dakika önce
TRABZON'un Tonya ilçesinde, kobra tipi zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 Özel Harekat polisi, taburcu edildi.
TRABZON'un Tonya
ilçesinde, kobra tipi zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 Özel Harekat polisi, taburcu edildi.
İlçenin Kadıralak Yaylası
'nda arazi arama- tarama faaliyetinden dönen özel harekat polislerinin içinde bulunduğu kobra tipi zırhlı araç, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle
mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan Özel Harekat polisleri G.D. ve E.B. bölgeye sevk edilen ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazada, şarampole devrilen zırhlı araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis
memurleri, tedbir amaçlı bir süre hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:14 Kaynak: DHA
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