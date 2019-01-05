Son Dakika Haberleri: Devrilme Riski Bulunan Kamyoneti İtfaiye Kurtardı

Devrilme Riski Bulunan Kamyoneti İtfaiye Kurtardı

13 dakika önce

Kağıthane'de yokuşta kalan ve devrilme tehlikesi bulunan kamyonet, itfaiye ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı.

Devrilme Riski Bulunan Kamyoneti İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Kağıthane'de yokuşta kalan ve devrilme tehlikesi bulunan kamyonet, itfaiye ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Horosan Sokak'ta yokuş aşağı inen 34 CFA 05 plakalı kamyonette devrilme tehlikesi oluştu.

Nakliye aracını hareket ettiremeyen sürücü, polis ve itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Kamyonet, iş makinesine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

Araç sahibinin kamyonetin devrilmemesi için lastiğin üzerine taş koyması dikkati çekti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Kağıthane, İtfaiye, Güncel
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