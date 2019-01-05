Son Dakika Haberleri: Devrilme Tehlikesi Geçiren Kamyonet Kepçeyle Kurtarıldı

Devrilme Tehlikesi Geçiren Kamyonet Kepçeyle Kurtarıldı

51 dakika önce

KAĞITHANE'de, sürücüsünün yokuş aşağı gitmek için manevra yaptığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan eşya yüklü kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Devrilme Tehlikesi Geçiren Kamyonet Kepçeyle Kurtarıldı, System.String[]
KAĞITHANE'de, sürücüsünün yokuş aşağı gitmek için manevra yaptığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan eşya yüklü kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Gültepe Mahallesi Horosan Sokak'ta saat 11.00 sıralarında ev eşyası taşıyan kamyonet sürücüsü, yokuş aşağı gitmek için manevra yaptı. Bu sırada bir tekerleği boşlukta kalan kamyonet devrilme tehlikesi geçirdi. Araçtan inen sürücü, ağırlık olması amacıyla kamyonetin sağ arka tekerleğinin üstüne kaldırım taşı koyarken, polis ve itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyoneti bulunduğu yerden çıkarması için çağrılan çekici, dar olan sokağa giremeyince, çevredeki bir inşaattan iş makinesi getirildi. Kamyonet, kepçeye bir halatla bağlandıktan sonra geri geri çekildi. Kamyonet sürücüsü daha sonra bir başka sokaktan yoluna devam etti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

Polis, Gültepe, 3. Sayfa
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