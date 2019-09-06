Devrilme tehlikesi geçiren tırın dorsesi halatlarla köprüye bağlandı

Küçükçekmece'de, seyir halindeyken dorsesinin yana kayması nedeniyle devrilme tehlikesi geçiren iplik yüklü tır, halatlarla köprüye bağlandı.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesindeki Papaz Köprüsünde 34 ET 6425 plakalı tırın, iplik yüklü dorsesi kayınca yana doğru kaydı. Bunun üzerine şoför Hüseyin T., aracını yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak diğer araçların kontrollü şekilde geçmelerine izin verdi.

Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan tırın dorsesinin herhangi bir olumsuzluğa sebep olmaması için halatlarla köprü korkuluklarına bağladı.