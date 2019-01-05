Son Dakika Haberleri: Devrilme Tehlikesi Yaşayan Kamyona Türk Usulü Kurtarma Operasyonu Kamerada

Devrilme Tehlikesi Yaşayan Kamyona Türk Usulü Kurtarma Operasyonu Kamerada

16 dakika önce

Devrilme tehlikesi yaşayan kamyona Türk usulü kurtarma operasyonu kamerada Devrilme tehlikesi geçiren kamyonetin tekerine kaldırım taşı koydularİSTANBUL - Kağıthane'de bir nakliye firmasına ait bir kamyonet devrilme tehlikesi yaşandı.

Devrilme tehlikesi yaşayan kamyona Türk usulü kurtarma operasyonu kamerada
Devrilme tehlikesi geçiren kamyonetin tekerine kaldırım taşı koydular

İSTANBUL - Kağıthane'de bir nakliye firmasına ait bir kamyonet devrilme tehlikesi yaşandı. İtfaiye ekiplerine haber veren sürücü ekipler gelene kadar tekerleğinüstüne koyduğu kaldırım taşıyla aracın devrilmesini engellemeye çalıştı o anlar kameralara yansıdı.
Kağıthane, Telsizler Mahallesi, Horosan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sıralarında şehirlerarası nakliye yapan bir firmaya ait kamyonet yokuş aşağı inerken devrilme tehlikesi yaşadı. İçi eşya dolan kamyonetin devrileceğini fark eden sürücü el frenini çekerek aracını durdurdu. Kamyonetten inen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve iş makinesinin beklendiği sırada kamyonetin tekerine kaldırım taşının konularak devrilmesinin engellenmeye çalışılması görenleri hayrete düşürdü. Ardından Olay yerine gelen itfaiye ve iş makinesi gelirken Devrilme tehlikesi bulunan kamyonet iş makinesine bağlanan halat yardımıyla güvenli bölgeye çekildi. Kamyonetin çekilmesiyle sokak içindeki trafik akışı normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı

Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:15:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilme Tehlikesi Yaşayan Kamyona Türk Usulü Kurtarma Operasyonu Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]