Son Dakika Haberleri: Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsterken, Altında Kalarak Can Verdi

Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsterken, Altında Kalarak Can Verdi

3 saat önce

Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsterken, Altında Kalarak Can Verdi, System.String[]
Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu. Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; bir işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı. Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi. Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İşçi, Dünya
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