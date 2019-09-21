Son Dakika Haberleri: Devrilmek üzere olan traktörü halatla kurtardılar
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Devrilmek üzere olan traktörü halatla kurtardılar

1 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde devrilmek üzere olan traktör, köylülerin bağladığı halatla kurtarıldı.

Devrilmek üzere olan traktörü halatla kurtardılar, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde devrilmek üzere olan traktör, köylülerin bağladığı halatla kurtarıldı.


Olay, öğle saatlerinde Şenyuva köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, toprak yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yana doğru eğrildi. Şenyuva köyü sakinleri, traktöre halat bağlayıp devrilmesini önleyerek aracı yukarıya çekti.


Traktör sahibi Mehmetcan Ablay, traktörü toprakla doldurup eve doğru yola çıktığını, eğimli yol nedeniyle traktörün devrilmek üzere olduğunu söyledi. Ablay, devrilmek üzere olan traktörün, köylülerin halat bağlaması sonucu çekildiğini dile getirdi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:14 Kaynak: İHA
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