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Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1) - Son Dakika

Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1)

17.11.2021 11:13

Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" arabalarının kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik'in Sakarya'da kurduğu fabrikada, yarım kalan serüveni tamamlamak için Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) parça üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" arabalarının kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik'in Sakarya'da kurduğu fabrikada, yarım kalan serüveni tamamlamak için Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) parça üretilmesi hedefleniyor.

Şimdiki adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) olan Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961'de "Devrim" arabalarını üreten ekipte yer alan kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik, 1963'te kaynak sarf malzemesi üreticisi olarak Gedik Kaynak'ı kurdu.

Yaklaşık 44 yıl şirketi yöneten ve 2012'de hayatını kaybeden Gedik, görevi 2007'de kızı Hülya Gedik'e devretti. Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Gedik Holding'e ait kaynak fabrikasında, kaynak ve kesme makineleri, kaynak elektrotları, telleri ve tozları, kaynak ekipmanları ile aksesuarlarının üretimi yapılıyor.

Aynı OSB içinde 25 bin metrekare kapalı alanda kurulu hassas ve kum döküm tesislerinde ise otomotiv, makine, proses endüstrisi, tarım makineleri, savunma sanayi, enerji, madencilik ve inşaat gibi birçok sektöre ürün imal ediliyor.

Şirketin vana üretim tesislerinde de pik, sfero, çelik, paslanmaz, bronz vanalar ile endüstriyel tesisler, enerji santralleri, su ve arıtma tesisleri, kimya, petrol ve gemi inşa gibi pek çok sektöre üretim yapılıyor.

Isıtma-soğutma, buhar, kızgın yağ, sıcak su, LPG, doğal gaz, petrol ve her türlü kimyasal akışkan uygulamalarına hitap eden firma, birçok ürünün yerli ve milli olarak üretilmesine öncülük ediyor.

Gedik Holding, kurucusu Halil Kaya Gedik'in etkin rol aldığı Türkiye'nin yerli otomobil serüvenine katkı sağlamak için döküm ve kaynak deneyimini TOGG'a aktarmak istiyor.

"Kaynak sektörüne büyük katkısı olan bir babanın evladıyım"

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, AA muhabirine, metal ve kaynak sektöründe faaliyet gösteren holdingin 1963'te babası Halil Kaya Gedik tarafından kurulduğunu söyledi.

Kaynak, döküm ve vana sektöründe onlarca ürün imal ettiklerini belirten Gedik, otomasyonlu sistemler kuran şirketlere de hizmet verdiklerini dile getirdi.

Gedik, şirketin kurulması ve büyümesinde asıl kahramanın babası olduğunu ifade ederek, "Babamın devrettiklerini daha da yukarıya çıkararak, genişleterek, katma değeri yüksek ürün üreterek, ben ve ekibimiz bu bayrağı daha yukarılara çıkarmak için her gün gayretle koşturuyoruz, çalışıyoruz." dedi.

Almanya'da kaynak üzerine eğitim almasının ardından Türkiye'ye dönerek Demiryolu Fabrikalarında çalışan babasının ülkedeki ilk kaynak mühendisi olduğuna dikkati çeken Gedik, şunları kaydetti:

"Beni işlerinin başına getiren, Devrim arabalarında 29 mühendisle gece gündüz demeden 129 günde prototipi dahi olmayan arabayı canlı hale getiren bir babanın evladıyım. Babam Avrupa'da tahsil görmüştür. Bu bakımdan kaynak konusunda devrim diyebileceğimiz çalışmalar hem Gedik Kaynak'a hem sektöre hem ülkeye fayda koymuştur. Kaynak konularıyla ilgili kitapları Türkçeye çevirmiştir. Bu bakımdan kaynak sektörüne büyük katkısı olan bir babanın evladıyım. Ondan dolayı da şirketimizde kaynak konusu her zaman için odak noktası oldu. Aynı zamanda kaynak, sanayinin de çok önemli bir girdi malzemesi. Biz de kaynak için diyoruz ki 'sanayinin ekmeğidir', aynı zamanda iskeletidir. Çünkü birçok sektöre girdi malzemesi verir. Eğer bir ülkede sanayide kaynak sektörü kuvvetliyse, diğer sektörler de ona paralel kuvvetli olur."

"Türkiye'nin yerli otomobilini hepimiz bekliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 30 Ekim'de fabrikayı ziyaret ettiğini belirten Gedik, Bakan Varank'a TOGG'un parçalarının üretimi için dökümhanelerini gezdirdiğini, fabrikanın parça üretimi için çok uygun olduğunu söylediğini aktardı.

Babasının "Devrim" arabalarıyla başlayan hikayesinin yarım kaldığını dile getiren Gedik, "Türkiye'nin yerli otomobilinin 1961'den sonra tekrar oluşmasını hepimiz bekliyoruz. Döküm şirketimizde otomotiv sektörüne çeşitli parçalar döküyoruz. Bu bağlamda her zaman savunma sanayisine, otomobil üreten sektördeki diğer firmalara döküm parçaları üretiyoruz. TOGG'un da bunlardan bir tanesi olmasını arzu ederiz. Dökümhanemiz buna çok uygun, çünkü hem boyut hem gelen parçanın butik üretim şekliyle çok esnek üretim şeklimiz var. Buna yönelik TOGG parçaları ya da herhangi bir otomotiv sektöründen gelen parça taleplerine her zaman açığız." dedi.

Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1)
Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1)
Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1)
Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1)

Otomobil, Türkiye, Devrim, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip (1) - Son Dakika
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