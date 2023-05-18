CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik göreve getirildi - Son Dakika
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CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik göreve getirildi

18.05.2023 16:47

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'i görevlendirdi. Adıgüzel, seçim gecesi CHP'nin sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Onursal Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" diyerek seçimin ertesi akşamı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Gündem yaratan istifa kararı sonrası Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu.

CHP'de seçimin faturası ona kesilmişti! Onursal Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu
Onursal Adıgüzel

KRİTİK GÖREV DEVRİM BARIŞ ÇELİK'İN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun altında imzasının bulunduğu görevlendirme yazısında, "Sayın Devrim Barış Çelik; 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 'Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Saygılarıma" ifadeleri yer aldı.

CHP'de seçimin faturası ona kesilmişti! Onursal Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu
Devrim Barış Çelik

DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR?

Kayseri'de 1978 yılında devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Aydın Nazilli'de başlayan ilköğretimini ailesinin tayini nedeniyle İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu'nda tamamladı. Balçova Lisesi'nin orta kısmından sonra İzmir Selma Yiğitalp Lisesi'ni bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayarak, bilim uzmanı oldu. Halen aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Ayrıca, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı'nda da yüksek lisansa devam etmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladığı siyasete, Parti Okulu eğitmeni olarak devam etmiş, partinin görevlendirdiği çeşitli illerde üye temel eğitimi, eğitici eğitimi ve aday adayı eğitimleri vermiştir. CHP Genel Merkezi'nde seçim bildirgeleri, kampanya ve seçim stratejileri hazırlama komisyonlarında çalışmış, BYKP bünyesinde akademik toplantı, konferans ve çalıştaylarının organizasyonunda görev almıştır.

24'üncü ve 25'inci dönemde İzmir milletvekili aday adayı da olan Devrim Barış Çelik, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir 1nci Bölge 12nci sıra milletvekili adaylığı yapmıştır. Müteaddit defalar mahalle, ilçe ve il delegelikleri yapmış olup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37nci İzmir İl Kongresi'nde "Kurultay Delegesi", 37nci Olağan Kurultayı'nda ise "Parti Meclisi Üyesi" seçilmiştir. Halen, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi olarak "Doğu ve Güneydoğu/ Doğu Masası Koordinatörü" ve "Saha Çözüm Masası Koordinatörü" görevlerini yürütmektedir. İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devrim Barış Çelik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik göreve getirildi - Son Dakika


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