Devrim Erbil'in 40 parçalı eseri "2. İstanbul Art Show"da satıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Devrim Erbil'in 40 parçalı eseri '2. İstanbul Art Show'da satıldı - Son Dakika Magazin

Devrim Erbil'in 40 parçalı eseri "2. İstanbul Art Show"da satıldı

6 saat önce

"Resmin şairi" olarak nitelendirilen ve "sanat" alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen Erbil'in "İstanbul" temalı 40 parçaya ayrılan resmi için etkinlikte iki ayrı açık arttırma yapıldı.

Devrim Erbil'in 40 parçalı eseri

"Resmin şairi" olarak nitelendirilen ve "sanat" alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen Erbil'in "İstanbul" temalı 40 parçaya ayrılan resmi için etkinlikte iki ayrı açık arttırma yapıldı.


"2. İstanbul Art Show"un "Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat" teması çerçevesinde hazırlanan 10 metrekarelik eser, parçalanma, saçılma ve dağılma göndermesinde bulunuyor.


Bazı sanatseverler, 50x50 santimetre ölçüsünde parçalara ayrılan eserin birden fazla parçasını almayı tercih ederken, her bir eser 9-20 bin lira arasında alıcı buldu. Resim toplamda 657 bin liraya satılmış oldu.

İstanbul, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:34 
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