Devrim, " İkinci Golü Bulsak Maçın Skoru Daha Farklı Olacaktı"

Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen teknik direktör Levent Devrim, " Maçın ilk yarısında attığımız golle öne de geçtik. Üç dört tane net gol pozisyonumuzda vardı. İkinci golü bir türlü bulamadık. Rakibimiz duran toptan attığı gole kadar gol pozisyonu dahi bulamadı. Gole kadar da hiçbir şey yoktu zaten. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım. İkinci golü bulsak skor daha farklı olacaktı. Bir türlü ikinci golü bulamadık. İkinci golü bulsak rakibin fişini çekecektik. Biz ikinci golü bulamayınca rakibimizin de direnci arttı. Skor 1-1 olduktan sonra da birçok net gol pozisyonuna girdik. Sadece Mehmet Yılmaz'ın kaptırdığı topta rakibimize gol pozisyonu verdik. Üzüldüğümüz bir maç oldu. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Bu maçlardan ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" dedi.

" Her Hafta 'Hakem Hakem' Diye Artık Bıktık"

BAK Spor Kulübü maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz'in de kötü bir maç yönettiğini söyleyerek sözlerine son noktayı koyan teknik direktör Levent Devrim, " Önce Zonguldak Kömürspor maçı ve ardından Kırklarelispor maçı. Şimdi de BAK Spor Kulübü maçı. Her hafta 'hakem hakem' diye bıktık. İkinci yarının başlamasıyla birlikte hakem hatalarıyla uğraşmaya başladık. Alakası olmayan bir pozisyonda faul kararı veriyor ve gol yiyoruz. Art niyet aramıyoruz, hakeme bağlamıyoruz bazı şeyleri. Benim de öyle bir tarzım yok zaten. Maç boyunca enteresan faul kararları, enteresan bir çok karar verildi maç boyunca. Oyun oynatmıyorlar. İşi bilmeyen bir yığın acemi ordusuyla maça çıkıyoruz" diye konuştu.