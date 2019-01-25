Devrim, " Kırklareli Maçı Mutlaka Kazanmamız Gereken Bir Maç"

Hazırlıklarında sona doğru gelen ve Pazar günü saat 13.30'da başlayacak zorlu 90 dakikada puan kaybına tahammülü olmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim, " Kesinlikle ama kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Kazanmak adına da her şeyi yapacağız. Hafta sonunda kendi sahamızda dirençli bir takıma karşı oynayacağız. Kompakt oynamaya çalışan bir takım. Bizde kazanmak zorundayız. Bizimde içerde bir skor başarımız var. Bu skor başarısını, oyun istikrarını devam ettirmek zorundayız kendi sahamızda. Kazanıp 36 puan yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Biz Kazanmadıktan Sonra Hiçbir Şeyin Önemi Yok"

Ligin 19. haftasında oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor maçıyla ilgili de açıklamalarda bulunan teknik direktör Levent Devrim, " O maç beni çok ilgilendirmiyor. Biz kazanmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Bizim kazanmamız önemli. Lider Tuzlaspor ilk yarının son haftasında mağlup oldu. Bizde bir gün sonra deplasmanda Sivas Belediyespor'a yenildik. Diğer takımların sonuçlarından ziyade bizim kendi skorlarımıza konsantre olmamız lazım. Biz, Kırklarelispor'u mağlup edelim, ondan sonra diğer maçların sonuçlarına bakarız" diye konuştu.