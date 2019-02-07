Devrim Muhafızları Komutanı: "Füze Anahtarı Hükumetin Elinde Değil"

Devrim Muhafızları
Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade
, İran
'ın Fransa
ile füze programını müzakere etme olasılığına ilişkin soruya cevap vererek, "Füze programının anahtarı hükumetin elinde değil" dedi.
İran'ın füze programıyla ilgili müzakere yapılacağı iddiasına tepkiler devam ediyor. Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali
Hacızade, "Bu konuda hükumetin müdahalesi söz konusu değildir" dedi. Füze denemelerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini kaydeden Hacızate, "Söz
konusu füze denemelerimiz, uzun menzilli füzeleri de kapsamaktadır" ifadesini kullandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı
İran'ın balistik füze programının durdurulmasını talep etmişti, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani
de füzelerin menzilinin değil, hassasiyetlerinin arttırıldığını açıklamış ancak araştırmalara bir kısıtlama getirilmediğinin de altını çizmişti.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi
, Avrupa
ve ABD
'nin füze programıyla ilgili eleştiri ve uyarılarıyla ilgili, "Düşmanlar, İran'ın füze gücünün bertaraf edilmesi gerektiğini söylüyor ancak füze kapasitemizin pazarlığa açık olmadığını defalarca söyledik" diye konuşmuştu. - TAHRAN