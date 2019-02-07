Son Dakika Haberleri: Devrim Muhafızları Komutanı: "Füze Anahtarı Hükumetin Elinde Değil"

Devrim Muhafızları Komutanı: "Füze Anahtarı Hükumetin Elinde Değil"

1 saat önce

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran'ın Fransa ile füze programını müzakere etme olasılığına ilişkin soruya cevap vererek, "Füze programının anahtarı hükumetin elinde değil" dedi.

Devrim Muhafızları Komutanı:
Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran'ın Fransa ile füze programını müzakere etme olasılığına ilişkin soruya cevap vererek, "Füze programının anahtarı hükumetin elinde değil" dedi.

İran'ın füze programıyla ilgili müzakere yapılacağı iddiasına tepkiler devam ediyor. Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, "Bu konuda hükumetin müdahalesi söz konusu değildir" dedi. Füze denemelerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini kaydeden Hacızate, "Söz konusu füze denemelerimiz, uzun menzilli füzeleri de kapsamaktadır" ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı İran'ın balistik füze programının durdurulmasını talep etmişti, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de füzelerin menzilinin değil, hassasiyetlerinin arttırıldığını açıklamış ancak araştırmalara bir kısıtlama getirilmediğinin de altını çizmişti.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Avrupa ve ABD'nin füze programıyla ilgili eleştiri ve uyarılarıyla ilgili, "Düşmanlar, İran'ın füze gücünün bertaraf edilmesi gerektiğini söylüyor ancak füze kapasitemizin pazarlığa açık olmadığını defalarca söyledik" diye konuşmuştu. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

İran, Devrim Muhafızları, Politika
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