Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor - Son Dakika
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Emlak

Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle ilgili konuştu. Bakan Kurum, "Vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz" dedi.

21.02.2025 16:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Güneyşehir'deki sosyal konut temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 81 ilde 312 bin sosyal konutun hızla inşa edileceğini belirterek, bu projelerin konut ve kira sorununa çözüm sunduğunu ifade etti. Bakan Kurum, depremin ardından başlatılan çalışmalara da değinerek, deprem bölgesinde yüz binlerce yeni yuva kurduklarını ve hiçbir engelin bu gayretleri durduramadığını söyledi.

Bakan Kurum, depremin ilk günlerinden itibaren yapılan çalışmalarla ilgili, gece gündüz demeden devam eden inşaatlarla birlikte, 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

"KİRA SORUNUNA NEŞTER VURUYORUZ"

Bugüne kadar inşa edilen 1 milyon 481 bin sosyal konutla 5 milyon dar gelirli vatandaşa yeni yuva sunduklarını söyleyen Bakan Kurum, "81 ilde 312 bin sosyal konutumuzu da hızla yapıyoruz. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz." dedi.

Devrim niteliğinde hamle geliyor! Kira sorununa neşter vuruluyor

Emlak Konut'la başlatılan yeni konut kampanyasıyla orta gelirli vatandaşların ev sahibi yapıldığını söyleyen Kurum, sosyal konut kampanyasıyla dar gelirli vatandaşlar için de yuva imkanları sağlandığını söyledi. Kurum, "Güneyşehir'deki Gazi Konut Projemizle üreteceğimiz 1.427 bağımsız bölüm de bu gayretin bir sonucudur. İnşallah bu eserimiz, 12 ay içerisinde tamamlanacak." dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Son olarak, muhalefetin deprem bölgesindeki çalışmaları eleştirilerine sert tepki gösteren Bakan Kurum, "Siz, bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Şantiyeye gidip orada milletin derdiyle dertlendiğini gördünüz mü? Siz şu deprem bölgesinde bunların tek bir eserini, hizmetini gördünüz mü? Şimdi bunlara sorsanız en sosyal demokrat, en emekçi bunlar değil mi? Ama inanın, bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur." diye konuştu.

Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

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Son Dakika Emlak Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Nuri Varol:
    adama sormazlar mı 25 yıldır bu ülkeyi chp mi yönetiyor ekonominin içine ettiniz halen chp yi eleştiriyorsunuz yeter artık bitirdiniz koca ülkeyi sizin gittiğiniz gün bu ülkenin kurtulusudur.... 183 123 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Daha deprem bölgesi duruyor konteynerleede rezillik diz boyu, 180 117 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    neşter felan vurmayın siz neşter vurdukça kiralar dahada artiyor 158 96 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    tez zamanda ins. size neşter vururlar 23 yıldır hep aynı hikayeler 136 87 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Siz milleti kandırmaktan bıkmadınız. Millette kandırılmaktan bıkmadı. 107 36 Yanıtla
  • murat2069:
    bay bay yetersiz kurum siz once deprem bolgesinde çadıda yaşam mucadelesi veren gariban size oy vermeyen halkın magduriyetini yerine getir yetersiz boş kurum şow yapma 96 42 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    Allah Allah "KİRA SORUNUNA NEŞTER VURUYORUZ" demiş bakan bey, böyle bir sonun mu varmış..? Ne zaman Oluşmuş..? Kim sebep olmuş..? Türkiye'de hiç bir sorun yoktur. Asıl Sorun, Sorun Vardır diyendedir....! 80 20 Yanıtla
  • Casper:
    He Hee Çıkar gömülü 67 21 Yanıtla
  • Mehmet B:
    yapma yine vergi ödemek istemiyorum Yeter artık 69 16 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    tabi ömür yetermi 64 16 Yanıtla
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