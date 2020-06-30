Devrim Otomobili Müzesi 1 Temmuz'da ziyaretçilere kapısını açacak - Son Dakika

Devrim Otomobili Müzesi 1 Temmuz'da ziyaretçilere kapısını açacak

Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", imal edildiği 1961 yılından bugüne ilgi odağı olmayı sürdürürken, yeni sergilendiği müzede 312 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", imal edildiği 1961 yılından bugüne ilgi odağı olmayı sürdürürken, yeni sergilendiği müzede 312 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

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AA muhabirinin, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TÜLOMSAŞ tesislerinde 1961'de Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından 3 Mart 2018'de yeni yerine konuldu.

Daha önce TÜLOMSAŞ tesislerinde hazırlanan camekanlı bölümde sergilenen Devrim otomobiline ziyaretçi ilgisinin artması, müze oluşturulmasına vesile oldu. O zamanki adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapılınca Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parçalar ve materyaller de bulundu.

Bu materyallerle zenginleştirilen müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde kuruldu.

Kapsamlı bakımının tamamlanmasının ardından 3 Mart 2018'de ziyarete açılan "Devrim Otomobili Müzesi" yoğun ilgi görüyor.

Aradan geçen sürede 312 bin civarında kişinin ziyaret ettiği müzede, otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demiryollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de bulunuyor.

Açık alandaki Devrim otomobili ziyaret edilebilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta ziyaretçilere kapanan müze 1 Temmuz'dan itibaren ziyarete açılacak.

Kapalı ve açık alan olmak üzere iki bölümden oluşan sergi alanının müze binası kısmı bir süre daha ziyaretçi kabul etmeyecek. Açık alanda bulunan Devrim otomobili ise ziyarete açık olacak.

Müze, pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00-17.00 saatlerinde, hafta sonları ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

"Devrim"in hikayesi

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.

Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü halde bulunuyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrim Otomobili Müzesi 1 Temmuz'da ziyaretçilere kapısını açacak - Son Dakika

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