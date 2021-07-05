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Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı - Son Dakika

Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı

05.07.2021 17:11
Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı, System.String[]

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) yerleşkesindeki müzede 3 Mart 2018'den itibaren sergilenen ilk yerli otomobil Devrim, o tarihten bu yana yaklaşık 355 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) yerleşkesindeki müzede 3 Mart 2018'den itibaren sergilenen ilk yerli otomobil Devrim, o tarihten bu yana yaklaşık 355 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında yeniden açılan müzenin ziyaretçilerinden Ümran Koçaker, Konya'dan geldiğini söyledi.

Eskişehir gezisinde Devrim'i görmek istediklerini belirten Koçaker, "Devrim otomobilini her gördüğümde, filmlerini izlediğimde ve kitaplarını okuduğum zaman aşırı derecede duygulanıyorum." dedi.

Müzede ziyaretler maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılıyor.

Devrim'in hikayesi

Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında Türk mühendis ve işçilerden oluşan yaklaşık 200 kişi tarafından zor koşullarda 4 otomobil üretilerek "Siyah", "Beyaz", "Mavi Boncuk" ve "Gecekondu" isimleri verildi.

Gürsel tarafından "Devrim" adı verilen bu araçlar, Ankara'ya götürüldü. Araçlardan biri, 29 Ekim 1961'de Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitince durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

Yıllarca TÜRASAŞ tesislerinde hazırlanan camekanlı bölümde sergilenen Devrim'e ziyaretçi ilgisinin artması, müze oluşturulmasına vesile oldu. Kapsamlı olarak 5 Eylül 2017'de başlatılan bakımının tamamlanmasının ardından 3 Mart 2018'de ziyarete açılan "Devrim Otomobili Müzesi"nde sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak kısa bir sürede üretildi.

Uzun ve kısa farları ayakla açılıp kapanan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. 1250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, aküsü sökülü halde bulunuyor.

Aracın yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görsellerine de yer veriliyor.

Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı

Eskişehir, yerli oto, Türkiye, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı - Son Dakika Magazin


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