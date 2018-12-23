Devrim Şehidi Kubilay Anıldı

İZMİR'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, düzenlenen törenle anıldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, düzenlenen törenle anıldı.



Yüzlerce İzmirli, devrim şehitlerini anmak için sabahın erken saatlerinde, Yıldıztepe'de bulunan şehitliğe akın etti. Şehitliğe karanfiller bırakılarak, dualar okundu.



Menemen'de 88 yıl önceki ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey için anma töreni düzenlendi. Yıldıztepe'deki şehitlikte düzenlenen resmi törene Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, bazı CHP'li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.



Yıldıztepe'deki şehitlikte düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kubilay Ailesi adına anıta Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Mustafa Kubilay da çelenk koydu. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşma yapan Topçu Yüzbaşı Özhan Oktay, "Kubilay olmak, Cumhuriyet için gerekirse başını vermek ama asla boyun eğmemektir, asla eğilmemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı, doğmaların yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir. Kubilay olmak dinin ve dini duyguların sömürülmesi değil, özgürce yaşaması, yaşatılmasıdır. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini koruyan Cumhuriyet gençliği görev başındadır" dedi.



'BİZE BIRAKTIĞINIZ MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ'



Daha sonra Anı Özel Defteri imzalandı. Defteri imzalayan Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, defterde yazılanları okudu. Özkaynak, şöyle dedi:



"Menemen'de genç Cumhuriyetin birer neferi olarak sizler, Cumhuriyete kast etmek isteyenlerin karşısına kahramanca çıkarak şehit oldunuz. Bu kahramanlığınız tarihimize ve yüce milletimizin kalbine altın harfler ile yazıldı. Şehadetleriniz ile bırakmış olduğunuz meşale, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin n önemli ilham kaynaklarında biri olmaya devam edecek. Yüce milletimiz, mukaddes vatanımızın bekası için, sizler gibi gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacak. Bizlere emanet ettiğiniz kutsal mirasa, vatanımıza, şanlı bayrağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına ilelebet sadakatle ve onurla sahip çıkacaktır. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizlere minnettardır."



Konuşmaların ardından, tören birliği tarafından saygı atışı yapıldı, ardından da hatıra fotoğrafı çekildi. Törende ayrıca, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Protokol üyeleri daha sonra, şehitliği ziyaret ederek, burada dua okudu. Resmi törenler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.



YÜZLERCE İZMİRLİ YÜRÜDÜ



Resmi törenlerin ardından, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasi parti ve vatandaşların katılımı ile Menemen İZBAN İstasyonu önünden, Yıldıztepe'ye kadar 'Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü' düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Bedri Serter, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, üzerinde 'İrticaya geçit yok' yazılı pankart ile birlikte yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, 'Türkiye laikti laik kalacak' sloganları atıldı. Yüzlerce kişi Yıldıztepe'deki şehitliğe gelerek dualar okudu, karanfil bıraktı.



- Zmir

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