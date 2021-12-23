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DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI - Son Dakika

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI

23.12.2021 12:23

İZMİR'in Menemen ilçesinde 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları için şehitlikte anma töreni düzenlendi. Törende Kubilay ve arkadaşları adına saygı atışı yapıldı, anıta çelenk bırakıldı.

Menemen'de 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları için Yıldıztepe Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kubilay'ın aile üyeleri ve TSK temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve askerler için saygı atışı yapıldı. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından da Kubilay Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende, bugün saat 08.00'da start alan, 10 kilometrelik 15'inci Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi. Kaymakam Fatih Yılmaz'ın anı defterini imzalamasının ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Selçuk Şen'in konuşmasının ardından, şehitliğe karanfil bırakılarak tören sona erdi.

'CUMHURİYETİ KORUMAK İÇİN BOYNUNU VERMİŞ ANCAK BOYUN EĞMEMİŞTİR'

Topçu Üsteğmen Şen, konuşmasında zaferle sonuçlanan milli mücadeleden yorgun, yoksul ancak gururla çıkmış Türk ulusunun bir yandan uygarlık yolunda büyük adımlar atarken, bir yandan da Atatürk devrimlerinden rahatsızlık duyan ve cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindiremeyen çeşitli gruplar ve düşünceler ile de mücadele ettiğini vurgulayarak Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü korumak için boynunu vermiş, fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay bizim için birçok değerin simgesi, bir değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir dedi.

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI
DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI

Mustafa Fehmi Kubilay, Fatih Yılmaz, Cumhuriyet, Menemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY VE ARKADAŞLARI ANILDI - Son Dakika
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